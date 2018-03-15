У ЦИКа есть восемь причин считать выборы президента РФ самыми прозрачными в истории

Лазейки, которые раньше давали повод критикам усомниться в легитимности избирательного процесса, закрыли. Отдыхать придется даже «хакерам».

Элла Памфилова на заседании ЦИК назвала грядущие президентские выборы «величайшими по значимости» и «невероятно важными».

«Мы гарантируем, что в полной мере обеспечим свободное осознанное волеизъявление всех наших граждан», - сказала она.

Поможет в этом Центризбиркому, как добавила Памфилова, Государственная автоматизированная системы (ГАС) «Выборы», которая обладает высочайшей степенью защищенности.

«Степень защиты такая, что все хакеры отдыхают», - пояснила она.

Член ЦИК Сергей Сироткин привел ИА «Политика Сегодня» еще семь доводов в пользу защищенности свободы волеизъявления граждан России, и следующего подсчета голосов.

1. На итоговом протоколе участковой избирательной комиссии (УИК) появился QR код.

«Мы ввели его, чтобы устранить домыслы о возможных подменах протоколов, пока его везут из УИКа в территориальную избирательную комсисию (ТИК). Теперь это исключено», — пояснил Сироткин.

2. Увеличено число КОИБов (комплекс обрабо́тки избирательных бюллетеней или электронная урна). Они установлены на всех крупных участках. Они примут бюллетени от более, чем 30 миллионов избирателей.

3. Отмена «крепостного права» для наблюдателей.

«Раньше наблюдатель мог находиться только на том участке, на который ему выписали направление. Сейчас он может прийти на на любой участок», — рассказал член ЦИК.

4. Запрет на удаление наблюдателей с участка. Теперь комиссия не может самовольно выгнать наблюдателя. На это требуется разрешение суда. Это все повышает прозрачность работы комиссий и, как следствие, достоверность результатов.

5. Мобильный избиратель: возможность проголосовать по месту фактического нахождения, а не прописки.

«Раньше многие не голосовали, потому что для получения открепительного удостоверения, нужно было ехать по месту регистрации. Это отнимало много времени и денег. В этом году избирателям достаточно было написать заявление с указанием участка, на котором ему удобно проголосовать. ГАС «Выборы» внесет его в список. Отмечу, что система воспримет только первое заявление, сколько бы избиратель не написал», - предупредил Сироткин.

6. Видеонаблюдение на участках. По две камеры установлены на 95% участках. Одна будет транслировать происходящее в интернет, другая - записывать. Запись с участков хранится год. Члены ЦИК имеют к ней доступ и будут отсматривать в случае жалоб.

7. Число наблюдателей. По словам Сироткина на этих выборов оно «беспрецедентно» большое. Это не только представители кандидатов. От общественных палат — более 140 тысяч. Полторы тысячи иностранных наблюдателей.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.