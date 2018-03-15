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16:01   15 Марта 2018
Россия
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У ЦИКа есть восемь причин считать выборы президента РФ самыми прозрачными в истории

У ЦИКа есть восемь причин считать выборы президента РФ самыми прозрачными в истории

Лазейки, которые раньше давали повод критикам усомниться в легитимности избирательного процесса, закрыли. Отдыхать придется даже «хакерам».

Элла Памфилова на заседании ЦИК назвала грядущие президентские выборы «величайшими по значимости» и «невероятно важными».

«Мы гарантируем, что в полной мере обеспечим свободное осознанное волеизъявление всех наших граждан», - сказала она.

Поможет в этом Центризбиркому, как добавила Памфилова, Государственная автоматизированная системы (ГАС) «Выборы», которая обладает высочайшей степенью защищенности. 

«Степень защиты такая, что все хакеры отдыхают», - пояснила она.

Член ЦИК Сергей Сироткин привел ИА «Политика Сегодня» еще семь доводов в пользу защищенности свободы волеизъявления граждан России, и следующего подсчета голосов.

1. На итоговом протоколе участковой избирательной комиссии (УИК) появился QR код.

«Мы ввели его, чтобы устранить домыслы о возможных подменах протоколов, пока его везут из УИКа в территориальную избирательную комсисию (ТИК). Теперь это исключено», — пояснил Сироткин. 

2.  Увеличено число КОИБов (комплекс обрабо́тки избирательных бюллетеней или электронная урна). Они установлены на всех крупных участках. Они примут бюллетени от более, чем 30 миллионов избирателей. 

У ЦИКа есть восемь причин считать выборы президента РФ самыми прозрачными в истории

3. Отмена «крепостного права» для наблюдателей.

«Раньше наблюдатель мог находиться только на том участке, на который ему выписали направление. Сейчас он может прийти на  на любой участок», — рассказал член ЦИК. 

4. Запрет на удаление наблюдателей с участка. Теперь комиссия не может самовольно выгнать наблюдателя. На это требуется разрешение суда. Это все повышает прозрачность работы комиссий и, как следствие, достоверность результатов.  

5. Мобильный избиратель: возможность проголосовать по месту фактического нахождения, а не прописки.

«Раньше многие не голосовали,  потому что для получения открепительного удостоверения, нужно было ехать по месту регистрации. Это отнимало много времени и денег. В этом году избирателям достаточно было написать заявление с указанием участка, на котором ему удобно проголосовать. ГАС «Выборы» внесет его в список. Отмечу, что система воспримет только первое заявление, сколько бы избиратель не написал», - предупредил Сироткин.  

6. Видеонаблюдение на участках. По две камеры установлены на 95% участках. Одна будет транслировать происходящее в интернет, другая - записывать. Запись с участков  хранится год. Члены ЦИК имеют к ней доступ и будут отсматривать в случае жалоб. 

У ЦИКа есть восемь причин считать выборы президента РФ самыми прозрачными в истории

7. Число наблюдателей. По словам Сироткина на этих выборов оно «беспрецедентно» большое. Это не только представители кандидатов. От общественных палат — более 140 тысяч. Полторы тысячи иностранных наблюдателей.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. 

Автор: Мария Владимирова
#россия #цик #общество #элла памфилова #коиб #выборы2018
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