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14:33   15 Марта 2018
Россия
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Точное число наблюдателей в ЦИК неизвестно

Точное число наблюдателей в ЦИК неизвестно

Центризбирком не знает точного числа наблюдателей от Общественных палат, партий и кандидатов, которые будут работать на выборах президента 18 марта. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова на презентации информцентра.

Она отметила, что ЦИК рассчитывает на массовое присутствие наблюдателей на каждом избирательном участке. Кроме того, есть «прекрасная возможность стать наблюдателем благодаря онлайн-трансляции.

Памфилова напомнила, что видеотрансляции происходящего на участках в интернет будут организованы во всех регионах, где потенциально могут проголосовать 80% избирателей. Видеокамеры впервые в истории российских выборов будут установлены во всех 2,7 тысячи территориальных избиркомов. Кроме того, будет идти трансляция из информцентра ЦИК, где будут отображаться данные о явке и предварительных итогах голосования.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что точного числа наблюдателей, которые придут на участки в ЦИК не знают, но «это хорошо, держит наших коллег в тонусе», так как они должны быть готовы, что на вверенный им участок могут прийти заинтересованные наблюдатели.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #памфилова #наблюдатели #выборы2018
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