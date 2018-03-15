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Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

 Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении
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 Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции

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14:58   15 Марта 2018
Весь мир
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Лавров: Россия продолжит бороться с террористами в Сирии

Лавров: Россия продолжит бороться с террористами в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия поможет правительственным войскам Сирии одержать победу над боевиками в Восточной Гуте.

Лавров подчеркнул, что Россия совместно с войсками Сирийской Арабской Республики продолжает борьбу с террористами в Восточной Гуте. Глава МИД пообещал, что Россия поможет союзникам «добить их». Он также обратил внимание на то, что для мирных жителей в Восточной Гуте и пригороде Дамаска созданы специальные эвакуационные коридоры. С помощью них гражданское население может получить гуманитарную помощь.

Автор: Юлия Стрелкова
#россия #сирия #лавров
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