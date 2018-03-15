Лавров: Россия продолжит бороться с террористами в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия поможет правительственным войскам Сирии одержать победу над боевиками в Восточной Гуте.

Лавров подчеркнул, что Россия совместно с войсками Сирийской Арабской Республики продолжает борьбу с террористами в Восточной Гуте. Глава МИД пообещал, что Россия поможет союзникам «добить их». Он также обратил внимание на то, что для мирных жителей в Восточной Гуте и пригороде Дамаска созданы специальные эвакуационные коридоры. С помощью них гражданское население может получить гуманитарную помощь.