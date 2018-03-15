НОМ установил мировой рекорд, обучив более 29 тысяч наблюдателей
Более 29 тысяч человек прошли обучение, которое организовал «Национальный общественный мониторинг» (НОМ). Федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев сообщил, что это стало мировым рекордом.
Коломойцев уточнил, что участие в обучении приняли 29 тысяч 249 наблюдателей. Благодаря этому НОМ подтвердил статус «самой большой в России наблюдательной организации». Он также выразил надежду, что в день выборов работа пройдет успешно.
«Надеюсь, что в день голосования мы очень хорошо отработаем, будем внимательно наблюдать», — подчеркнул Коломойцев.
Работа НОМ направлена на обеспечение открытых и прозрачных выборов. Организация является самой крупной в России сетью независимых наблюдателей.
Напомним, что выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта.