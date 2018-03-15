Руководителей многих госкомпаний нужно менять — Кудрин
Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выступил на форуме «Россия — страна возможностей» в ВДНХ.
По его словам, во многих государственных компаниях нужно менять руководителей. Бывший министр финансов РФ не уточнил, о каких компаниях идет речь. Алексей Кудрин неоднократно говорил, что в экономике нужно снизить долю государства и продолжить приватизацию.
Выступил на форуме «Россия – страна возможностей». Тут собрались тысячи талантливых людей, которые хотят развития, ждут перемен, движения вперед. Они по-настоящему готовы к рывку. Важно не обмануть их ожидания. pic.twitter.com/gGeSh1yPyt— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) March 15, 2018