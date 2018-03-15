Взломать ГАС «Выборы» невозмжно - Памфилова

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» оснащена высочайшим уровнем защищенности.

Памфилова рассказала, что система автономна не только от глобальной Сети. Она выразила уверенность в надежном уровне безопасности и сказала, что с такой высокой степенью защиты «все хакеры отдыхают».

Председатель ЦИК РФ также сообщила, что техническим обеспечением ГАС «Выборы» занимается независимое подразделение «Федеральный центр информатизации», поэтому никто не сможет вмешаться в работу системы.