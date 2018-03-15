Памфилова: Мощные информресурсы направлены на то, чтобы запутать избирателей

Очень серьезные информационные ресурсы направлены на то, чтобы ввести в заблуждение российских избирателей, дискредитировать волеизъявление людей на предстоящих президентских выборах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Председатель Центризбиркома выступила 15 марта на презентации информационного центра ЦИК в Москве.

Она заметила, что многие зарубежные коллеги высоко оценили механизм, расширяющий возможность свободного волеизъявления граждан. На то, чтобы исказить его и запутать избирателя, направлены мощные информационные ресурсы.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На место лидера претендуют восемь кандидатов: нынешний глава государства Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Борис Титов, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и Григорий Явлинский.