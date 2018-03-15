Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

 Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении
Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

 Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции

Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции
Косачев: Против России организована масштабная агрессия

Косачев: Против России организована масштабная агрессия

 США расширили список санкций в отношении РФ

США расширили список санкций в отношении РФ
Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

 Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении
Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

 Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции

Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции
Косачев: Против России организована масштабная агрессия

Косачев: Против России организована масштабная агрессия

 США расширили список санкций в отношении РФ

США расширили список санкций в отношении РФ
14:32   15 Марта 2018
Выборы президента 2018
48

Памфилова: Мощные информресурсы направлены на то, чтобы запутать избирателей

Памфилова: Мощные информресурсы направлены на то, чтобы запутать избирателей

Очень серьезные информационные ресурсы направлены на то, чтобы ввести в заблуждение российских избирателей, дискредитировать волеизъявление людей на предстоящих президентских выборах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Председатель Центризбиркома выступила 15 марта на презентации информационного центра ЦИК в Москве.

Она заметила, что многие зарубежные коллеги высоко оценили механизм, расширяющий возможность свободного волеизъявления граждан. На то, чтобы исказить его и запутать избирателя, направлены мощные информационные ресурсы.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На место лидера претендуют восемь кандидатов: нынешний глава государства Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Борис Титов, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и Григорий Явлинский.

Автор: Саша Подольская
#россия #памфилова #цик рф #новости #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный испугался Памфиловой, но обвинил в трусости ее Россия
Навальный испугался Памфиловой, но обвинил в трусости ее
Эксперт полагает, что блогер пытался вести себя, как принято в уголовном мире. Но вышло не по понятиям.
17:44   15 Марта 2018
102
Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии» Весь мир

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

17:17   15 Марта 2018
5042
Избиратель не сможет проголосовать дважды Выборы президента 2018

Избиратель не сможет проголосовать дважды

15:38   15 Марта 2018
218
Блокировка, сэр? Весь мир

Блокировка, сэр?

11:42   15 Марта 2018
267
Новости smi2.ru
Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

 Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов

Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов

 Посол РФ в Британии заявил, что Кремль не приемлет языка ультиматумов

Посол РФ в Британии заявил, что Кремль не приемлет языка ультиматумов