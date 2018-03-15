Охранять Петербург 18 марта будут семь тысяч полицейских

Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов заявил, что 18 марта улицы и избирательные участки Петербурга будут охранять порядка семи тысяч полицейских.

С 15 марта правоохранители перешли на усиленный вариант несения служб. Осуществлять порядок будут, в том числе, охранные предприятия, Росгвардия и добровольные народные дружины.

Умнов заявил, что он сам будет не только следить за работой сотрудников МВД, но и планирует проголосовать.

Напомним, выборы президента России пройдут уже в это воскресенье, 18 марта.