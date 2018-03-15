Савченко готовила теракт в Раде — генпрокурор Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен арестовать Надежду Савченко, которую следствие подозревает в подготовке теракта в Верховной раде.

По его словам, у следствия есть неоспоримые доказательства того, что Савченко лично планировала, вербовала и давала указания о том, как провести теракт в здании Рады. Луценко объяснил, что по версии следствия, народный депутат Украины хотела уничтожить правительственную и должностную ложи, обрушить купол Рады и автоматами добить тех, кто выживет.

Генеральный прокурор Украины в четверг, 15 марта, внесет в Верховную раду представление на лишение Надежды Викторовны депутатской неприкосновенности.