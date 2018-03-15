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14:10   15 Марта 2018
Россия
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Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей

Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова призвала избирателей немедленно сообщать о случаях принуждения на голосовании и заверила, что не даст никого в обиду.

«Дорогие соотечественники, не бойтесь никого», — обратилась к избирателям Памфилова на презентации информцентра ЦИК. — Никто не вправе влиять на ваше свободное волеизъявление. Голосуйте как считаете нужным. Если какой-то нерадивый администратор, используя свое положение, предложит свои варианты, то не стесняйтесь, тут же давайте нам знать».

Памфилова пообещала, что «никого в обиду не дадут». По ее словам, все те, «кто плюют на закон, независимо от должности, пусть хоть губернаторы», будут привлечены к ответственности — все материалы будут оперативно передаваться в Генпрокуратуру.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #памфилова #выборы2018
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