Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

 Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении
Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

 Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции

Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции
Косачев: Против России организована масштабная агрессия

Косачев: Против России организована масштабная агрессия

 США расширили список санкций в отношении РФ

США расширили список санкций в отношении РФ
Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

Выборы-2018: Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на 209 избирательных участках

 Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении

Путина удивили слова нового замминистра энергетики о повышении
Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка Украины

 Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции

Савченко дала показания против коррупции Порошенко в европейские юридические инстанции
Косачев: Против России организована масштабная агрессия

Косачев: Против России организована масштабная агрессия

 США расширили список санкций в отношении РФ

США расширили список санкций в отношении РФ
14:14   15 Марта 2018
Россия
46

ЦИК установит видеонаблюдение за выборами президента во всех регионах РФ

ЦИК установит видеонаблюдение за выборами президента во всех регионах РФ

Центризбирком установит видеокамеры более чем на половине избирательных участков России, на которых в общем проголосуют примерно 80% избирателей.

Об этом в четверг на презентации информационного центра ЦИК РФ рассказала глава комиссии Элла Памфилова.

Видеонаблюдение, заметила она, установят во всех 85 российских регионах, на участках во всех районных центрах. Кроме того, впервые в этом году видеокамеры установят на 2777 территориальных избирательных комиссиях.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Россиянам предлагается выбрать лидера из восьми кандидатов: Владимира Путина, Павла Грудинина, Ксении Собчак, Владимира Жириновского, Бориса Титова, Григория Явлинского, Сергея Бабурина и Максима Сурайкина.

Автор: Саша Подольская
#россия #политика #новости #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный испугался Памфиловой, но обвинил в трусости ее Россия
Навальный испугался Памфиловой, но обвинил в трусости ее
Эксперт полагает, что блогер пытался вести себя, как принято в уголовном мире. Но вышло не по понятиям.
17:44   15 Марта 2018
102
Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии» Весь мир

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

17:17   15 Марта 2018
5042
Избиратель не сможет проголосовать дважды Выборы президента 2018

Избиратель не сможет проголосовать дважды

15:38   15 Марта 2018
218
Блокировка, сэр? Весь мир

Блокировка, сэр?

11:42   15 Марта 2018
267
Новости smi2.ru
Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

 Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов

Посольство РФ в Лондоне рассказало, чем обернется Британии высылка дипломатов

 Посол РФ в Британии заявил, что Кремль не приемлет языка ультиматумов

Посол РФ в Британии заявил, что Кремль не приемлет языка ультиматумов