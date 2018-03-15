ЦИК установит видеонаблюдение за выборами президента во всех регионах РФ

Центризбирком установит видеокамеры более чем на половине избирательных участков России, на которых в общем проголосуют примерно 80% избирателей.

Об этом в четверг на презентации информационного центра ЦИК РФ рассказала глава комиссии Элла Памфилова.

Видеонаблюдение, заметила она, установят во всех 85 российских регионах, на участках во всех районных центрах. Кроме того, впервые в этом году видеокамеры установят на 2777 территориальных избирательных комиссиях.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Россиянам предлагается выбрать лидера из восьми кандидатов: Владимира Путина, Павла Грудинина, Ксении Собчак, Владимира Жириновского, Бориса Титова, Григория Явлинского, Сергея Бабурина и Максима Сурайкина.