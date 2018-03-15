Песков: Предвыборная кампания идет своим ходом

Песков на пресс-конференции в четверг заявил журналистам, что предвыборная кампания в России идет своим ходом, а события на международной арене на нее не влияют.

В ходе пресс-конференции пресс-секретарю президента поступил вопрос о том, как ситуация в Великобритании отражается на предвыборной кампании. Песков ответил, что это вообще никак не отражается. Он рассказал, что предвыборная кампания на данный момент является приоритетом для правительства страны. Также он отметил, что Россия настаивает на своей непричастности к произошедшему в Великобритании.

Политик напомнил, что Путин постоянно говорит о том, что для него внутренние дела и все необходимые действия для повышения качества жизни россиян являются «безусловным» приоритетом. Песков добавил, что президент этим и занимается изо дня в день.