Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей

Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей

 Песков: Ответные меры по отношению к Лондону не заставят себя ждать

Песков: Ответные меры по отношению к Лондону не заставят себя ждать
Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

 Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине

Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине
МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

 Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество

Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество
Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей

Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей

 Песков: Ответные меры по отношению к Лондону не заставят себя ждать

Песков: Ответные меры по отношению к Лондону не заставят себя ждать
Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

 Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине

Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине
МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

 Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество

Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество
14:03   15 Марта 2018
Россия
44

Песков: Предвыборная кампания идет своим ходом

Песков: Предвыборная кампания идет своим ходом

Песков на пресс-конференции в четверг заявил журналистам, что предвыборная кампания в России идет своим ходом, а события на международной арене на нее не влияют.

В ходе пресс-конференции пресс-секретарю президента поступил вопрос о том, как ситуация в Великобритании отражается на предвыборной кампании. Песков ответил, что это вообще никак не отражается. Он рассказал, что предвыборная кампания на данный момент является приоритетом для правительства страны. Также он отметил, что Россия настаивает на своей непричастности к произошедшему в Великобритании. 

Политик напомнил, что Путин постоянно говорит о том, что для него внутренние дела и все необходимые действия для повышения качества жизни россиян являются «безусловным» приоритетом. Песков добавил, что президент этим и занимается изо дня в день.

 

Автор: Олег Королев
#россия #путин #песков #политика #общество #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Блокировка, сэр? Весь мир
Блокировка, сэр?
Роскомнадзор и МИД РФ вступились за британское отделение RT. На Туманном Альбионе задумались. В Госдуме не исключают, что атака повторится.
11:42   15 Марта 2018
213
Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию Весь мир

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

11:05   15 Марта 2018
20871
Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска Весь мир

Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска

20:54   14 Марта 2018
346
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

18:04   14 Марта 2018
17539
Новости smi2.ru
Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии