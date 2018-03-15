Путин простился с Олегом Табаковым

Президент России Владимир Путин в четверг поучаствовал в церемонии прощания с народным артистом России Олегом Табаковым, которая проходит в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова.

Актер театра и кино, режиссер, руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет. Прощание с артистом проходит 15 марта на исторической сцене МХТ имени Чехова.

Российский лидер возложил к гробу покойного бордовые розы, после чего подошел к родным режиссера и выразил им свои соболезнования.