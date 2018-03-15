Песков: Ответные меры по отношению к Лондону не заставят себя ждать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что МИД РФ готов ответить на действия Великобритании против России. Окончательное решение остается за главой государства.

Песков отметил, что ответные меры не заставят долго ждать. Российский лидер выберет тот вариант, который наиболее соответствует интересам страны.

Напомним, что Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля. Россия отвергла все обвинения, однако заявление о необходимости проведения совместного расследования дела власти Великобритании проигнорировали, потребовав высылки 23 российских дипломатов и приостановив все двусторонние связи.