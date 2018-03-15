ЦИК удивлен тем, что СК не занялся заявлениями Навального о повторном голосовании

Сторонник блогера Алексея Навального заявил о намерении неоднократно проголосовать на выборах 18 марта по заявлениям о прикреплении к участку — это должно стать предметом расследования правоохранителей. Такое мнение высказал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев на презентации информцентра.

13 марта Навальный сообщил, что один из его сторонников сумел оформить три заявления для голосования, воспользовавшись предусмотренной законов возможностью голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. В ЦИК опровергли возможность многократного голосования одного избирателя. Там пояснили, что система ГАС «Выборы» учтет только первое заявление, именно на указанном в нем участке человека и допустят до урны для голосования.

Булаев сказал, что по сути заявление сторонника Навального является «заявлением о намерении совершить преступление». Он напомнил, что за это предусматривается наказание: от 30 тысяч рублей штрафа до пяти лет лишения свободы.