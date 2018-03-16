Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

Темпы импортозамещения в отрасли производства кормов не удовлетворяет экспертов. Предприниматели Дальнего Востока готовятся изменить ситуацию.

По итогам 2016 года Россия занимала седьмое место на мировом рынке по объему производства комбикормов. Это выяснили специалисты ведущей мировой компании в области биотехнологий Alltech.

Антироссийские санкции и последующая политика импортозамещения подхлестнула конкуренцию на российском рынке кормов для агропрома. Из данных Росстата следует, что отечественное производство комбикормов увеличилось на 4% в 2016 году, но параллельно увеличивались и потребности отрасли в ингредиентах для их производства. Комбикормов с каждым годом требуется больше, так как стабильными темпами растёт отечественное животноводство. Прирост промышленного производства мяса птицы в 2017 г. составил около 8%. Рост стимулирует государственная поддержка отрасли.

Комбикорма можно разделить на готовую продукцию и ее составляющие: концентраты, премиксы и престартеры, которые, в свою очередь, состоят из набора биологически ценных, импортируемых из различных стран мира компонентов микробиологического и химического синтеза: аминокислот, белков, витаминов, ферментов, макро- и микроэлементов, про- и пребиотиков. Все это - неотъемлемая часть сбалансированного питания животных и птицы, обеспечивающая их рост, здоровье и улучшение показателей откорма (конверсия, сохранность, привес), а также качество и безопасность мясной продукции.

Эксперты сетуют, что значительную долю в кормах пока занимают импортные компоненты. Генеральный директор компании «Мустанг Технологии Кормления» Светлана Алябьева в интервью «РГ» утверждала, что доля импортной сои на российском рынке достигала 80%.

Из-за колебаний рубля меняются и цены на конечную продукцию - ведь производитель закладывает в неё все издержки, в том числе и расходы на содержание птиц и животных. Судя по активности предпринимателей Дальнего Востока, у страны есть все шансы вырваться в лидеры мирового производства биологических ценных составных компонентов кормов, что позволит снизить цену отечественных комбикормов и обеспечит стабильные цены на яйца и молоко в магазинах.

Группа компаний «Арника» строит в Приморском крае в ТОР «Надеждинская» 2 высокотехнологичных биотехнологических производства кормовых ингредиентов «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез». Так, завод «Кормбиосинтез» сможет производить до 10000 тонн ассортимента биологически ценных ингредиентов: кормовых витаминов, пробиотиков, микробиологического белка и защищенных аминокислот.

«Арника» уже спроектировала и начнёт в этом году строительство завода «Фармасинтез», который будет производить до 2 000 тонн различных ветеринарных антибиотиков ежегодно. Препараты оградят животных от многих болезней.

Исполнительный директор Национального кормового союза Владимир Манаенков утверждает, что государственной поддержки пока недостаточно, чтобы российские производители выпускали продукцию самостоятельно. По словам специалиста, отрасль развивается за счет усилий отечественных предпринимателей.

«Скажу о самом болезненном для кормопроизводства, – говорит эксперт – 90% витаминов, аминокислот, различных солей микроэлементов - это импорт. Работа по импортозамещению в этом направлении связана с серьезными вложениями в биотехнологии, химический синтез. Это требует внимательной работы, которая сегодня осуществляется практически без поддержки государства. Запретительные меры приводят к бешеным скачкам цен на кормовые добавки, к негативным последствиям для животноводства. Движение есть, но оно держится на энтузиазме бизнеса».

И это движение вскоре могут ощутить жители дальневосточного региона. В Приморье, богатом кукурузой, появятся заводы по её глубокой переработке, обеспечивающие российский агропром.

Запустить оба завода в ТОР «Надеждинская» планируют уже в 2019 и в 2020 годах. Специалисты не сомневаются, что продукции хватит, чтобы удовлетворить более половины потребности российского животноводства. Но этим планы группы компаний «Арника» не ограничиваются.

Предприниматели намерены построить еще 8 заводов в ДФО, чтобы обеспечить весь российский агропромышленный комплекс качественной биологически ценной продукцией и сделать его максимально независимым от зарубежных поставщиков.

В планах ГК «Арника» - создание в ТОР «Михайловский» Приморского края научно-производственного Агробиоэкономического кластера «Некруглово» высокотехнологичных предприятий глубокой переработки дальневосточных сельскохозяйственных растительных ресурсов. Это большая 5-летняя инвестиционная программа, включающая строительство элеватора на 120 тыс. тонн кукурузы, крахмалопаточного завода и 3-х биофабрик «Аминосинтез», которые будут производить для кормовой промышленности страны до 20 тысяч тонн в год незаменимых аминокислот Л-валин, Л-треонин и Л–триптофан, до 80 тысяч тонн белка (глютена кукрузного) и кукурузного глютенового корма.

Питанием для бактерий, продуцирующих незаменимые аминокислоты, будет служить декстроза, получаемая из крахмала собственного производства. Часть планируемой к выпуску продукции ГК «Арника» будет экспортировать в страны АТР своим иностранным партнёрам – соинвесторам проекта.