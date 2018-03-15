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14:26   15 Марта 2018
Выборы президента 2018
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ЦИК РФ объявил дату и время официального старта президентских выборов

ЦИК РФ объявил дату и время официального старта президентских выборов

День голосования официально начнется 17 марта в 23:00 по московскому времени, когда откроются первые участки на Дальнем востоке.

Как объяснила глава ЦИК Элла Памфилова, открытие дня голосования состоится не 18 марта, а 17 марта в 23 часа по московскому времени, из-за разницы часовых поясов Москвы и Дальнего востока.  Член ЦИК Александр Клюкин добавил, что одновременно со стартом выборов начнет работу и информационно-аналитический центр. Сбор гостей назначен на 22 часа. Клюкин отметил, что на мероприятие приглашены известные политические деятели.

Автор: Юлия Стрелкова
#россия #выборы #цик рф
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