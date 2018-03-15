Песков не исключил, что Путин поучаствует в церемонии прощания с Табаковым

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал сообщить журналистам, если президент РФ Владимир Путин поучаствует в церемонии прощания с народным артистом РФ Олегом Табаковым в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова.

Народный артист СССР и России, актер театра и кино, режиссер Олег Табаков скончался в Москве 12 марта на 83-м году жизни. Прощание с артистом пройдет в МХТ имени Чехова, который он возглавлял.

Путин ранее направил родным и близким Табакова телеграмму с соболезнованиями. Лидер заметил, что уход актера - невосполнимая утрата для всей страны. Табаков был поистине выдающимся актером и режиссером. Всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей.