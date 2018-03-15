Памфилова призвала россиян достойно провести выборы
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что для того, чтобы Россия жила по своим правилам, избирателям необходимо вести себя на предстоящих выборах достойно.
По ее мнению, у граждан России возрастает шанс самим решать, как будет развиваться страна в том случае, если за проведение выборов не будет стыдно. Таким образом Россия укрепит свои силы.
Она также подчеркнула, что активная молодежь — это те граждане страны, которые заинтересованы в успешном развитии государства. Именно они стараются внести вклад в то, чтобы россияне принимали решения самостоятельно, а не подчинялись решениям извне.