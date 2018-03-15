Путин считает, что у России есть шанс стать технологическим лидером

Президент России Владимир Путин заявил, что база для резкого рывка уже создана, так что у страны есть шанс стать технологическим лидером.

В документальном фильме Кондрашова «Путин» президент высказал мнение, что в настоящий момент у многих стран, включая Россию, достаточно высокий уровень развития и есть шансы принять технологическое лидерство. Однако, глава государства отметил, РФ создала базу для того, чтобы сделать шаг вперед. По словам президента, эту базу надо использовать как трамплин для резкого движения вверх и вперед. Так что у России есть все шансы для осуществления данного рывка и становления технологическим лидером.

Путин заявил, что в наши дни в основе величия любой страны лежит экономика, которая должна быть современной, эффективной, конкурентноспособной и базирующейся на новейших технологиях. На такой базе можно будет добиться повышения качества жизни людей, а также способствовать тому, чтобы человек мог решать любые задачи, которые он перед собой ставит и при этом был бы счастлив, заключил президент.