Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей

Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей

 Песков: Ответные меры по отношению к Лондону не заставят себя ждать

Песков: Ответные меры по отношению к Лондону не заставят себя ждать
Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

 Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине

Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине
МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

 Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество

Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество
Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей

Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей

 Песков: Ответные меры по отношению к Лондону не заставят себя ждать

Песков: Ответные меры по отношению к Лондону не заставят себя ждать
Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

 Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине

Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине
МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

 Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество

Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество
13:28   15 Марта 2018
Россия
76

Путин считает, что у России есть шанс стать технологическим лидером

Путин считает, что у России есть шанс стать технологическим лидером

Президент России Владимир Путин заявил, что база для резкого рывка уже создана, так что у страны есть шанс стать технологическим лидером.

В документальном фильме Кондрашова «Путин» президент высказал мнение, что в настоящий момент у многих стран, включая Россию, достаточно высокий уровень развития и есть шансы принять технологическое лидерство. Однако, глава государства отметил, РФ создала базу для того, чтобы сделать шаг вперед. По словам президента, эту базу надо использовать как трамплин для резкого движения вверх и вперед. Так что у России есть все шансы для осуществления данного рывка и становления технологическим лидером.

Путин заявил, что в наши дни в основе величия любой страны лежит экономика, которая должна быть современной, эффективной, конкурентноспособной и базирующейся на новейших технологиях. На такой базе можно будет добиться повышения качества жизни людей, а также способствовать тому, чтобы человек мог решать любые задачи, которые он перед собой ставит и при этом был бы счастлив, заключил президент.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #общество #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Блокировка, сэр? Весь мир
Блокировка, сэр?
Роскомнадзор и МИД РФ вступились за британское отделение RT. На Туманном Альбионе задумались. В Госдуме не исключают, что атака повторится.
11:42   15 Марта 2018
214
Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию Весь мир

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

11:05   15 Марта 2018
20860
Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска Весь мир

Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска

20:54   14 Марта 2018
346
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

18:04   14 Марта 2018
17538
Новости smi2.ru
Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии