Памфилова: Все материалы о нарушениях на выборах будут направлены в Генпрокуратуру

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что информация о нарушениях на предстоящих выборах будет сразу же передаваться в Генпрокуратуру.

Памфилова отметила, что это будет касаться всех, в том числе и людей, занимающих высокие должности. Она выразила уверенность, что ответные меры будут приниматься быстро.

Глава ЦИК призвала всех россиян сообщать о подобных нарушениях и пообещала обеспечить свободное голосование всем россиянам.