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Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

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13:29   15 Марта 2018
Россия
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Путин рассказал о рецепте своего счастья

Путин рассказал о рецепте своего счастья

По словам президента, он счастлив, когда ему удается достигать поставленных целей.

  В интервью Андрею Кондрашову для фильма «Путин» глава государства отметил, что понимание счастье у каждого человека свое и оно зависит от мировоззрения. Владимир Путин рассказал, что счастье для него — это возможность ставить перед собой цели, идти к ним, несмотря на трудности. Президент добавил, что когда ему удается достичь поставленных целей, он остается доволен.

Документальный фильм Кондрашева «Путин» основывается на серии интервью с главой государства. В фильме также присутствуют мнения других известных политиков и общественных деятелей о президенте РФ.

 

Автор: Юлия Стрелкова
#россия #путин #кондрашов
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