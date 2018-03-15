Путин рассказал о рецепте своего счастья

По словам президента, он счастлив, когда ему удается достигать поставленных целей.

В интервью Андрею Кондрашову для фильма «Путин» глава государства отметил, что понимание счастье у каждого человека свое и оно зависит от мировоззрения. Владимир Путин рассказал, что счастье для него — это возможность ставить перед собой цели, идти к ним, несмотря на трудности. Президент добавил, что когда ему удается достичь поставленных целей, он остается доволен.

Документальный фильм Кондрашева «Путин» основывается на серии интервью с главой государства. В фильме также присутствуют мнения других известных политиков и общественных деятелей о президенте РФ.