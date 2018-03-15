РФ готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля — МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы нет мотивов отказываться сотрудничать с Лондоном в расследовании смерти экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
По ее словам, можно долго рассуждать о том, кому могла быть выгодна вся эта история. Россия хочет работать с Великобританией, ведь Москва не отказывается взаимодействовать с Лондоном по этому вопросу.
«Мы никак не можем понять, почему не только нам, но никому не предоставляются конкретные данные», — отметила Захарова.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила российское государство в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон вышлет 23 дипломата и приостановит все двусторонние контакты с Россией.
UK to expel 23 Russian diplomats, PM Theresa May says, after nerve agent attack on former double agent in Salisburyhttps://t.co/KnwyxZirZs pic.twitter.com/8WM5Bmebw1— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 14 марта 2018 г.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения Лондона он назвал «чушью». Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя добавил, что Великобритания нагнетает истерику и «действует абсолютно не транспарентно». Москва требует материальных доказательств якобы обнаруженного «российского следа».
#Небензя: Нагнетая истерику, #Лондон действует абсолютно не транспарентно. Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного «российского следа».Без этого заявления о «наличии неопровержимых данных» в расчет приниматься не будут https://t.co/aBib4nY4Gg pic.twitter.com/88nMwsuQC8— Russian Mission UN (@RussiaUN) 15 марта 2018 г.