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 Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество

Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество
13:31   15 Марта 2018
Россия
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РФ готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля — МИД

РФ готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля — МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы нет мотивов отказываться сотрудничать с Лондоном в расследовании смерти экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По ее словам, можно долго рассуждать о том, кому могла быть выгодна вся эта история. Россия хочет работать с Великобританией, ведь Москва не отказывается взаимодействовать с Лондоном по этому вопросу.

«Мы никак не можем понять, почему не только нам, но никому не предоставляются конкретные данные»,  — отметила Захарова. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила российское государство в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон вышлет 23 дипломата и приостановит все двусторонние контакты с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения Лондона он назвал «чушью». Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя добавил, что Великобритания нагнетает истерику и «действует абсолютно не транспарентно». Москва требует материальных доказательств якобы обнаруженного «российского следа».

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид #видео #общество #велибритания
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