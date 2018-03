РФ готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля — МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы нет мотивов отказываться сотрудничать с Лондоном в расследовании смерти экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По ее словам, можно долго рассуждать о том, кому могла быть выгодна вся эта история. Россия хочет работать с Великобританией, ведь Москва не отказывается взаимодействовать с Лондоном по этому вопросу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила российское государство в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон вышлет 23 дипломата и приостановит все двусторонние контакты с Россией.

