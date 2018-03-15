РФ готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля — МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы нет мотивов отказываться сотрудничать с Лондоном в расследовании смерти экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По ее словам, можно долго рассуждать о том, кому могла быть выгодна вся эта история. Россия хочет работать с Великобританией, ведь Москва не отказывается взаимодействовать с Лондоном по этому вопросу.

«Мы никак не можем понять, почему не только нам, но никому не предоставляются конкретные данные», — отметила Захарова.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила российское государство в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон вышлет 23 дипломата и приостановит все двусторонние контакты с Россией.

UK to expel 23 Russian diplomats, PM Theresa May says, after nerve agent attack on former double agent in Salisburyhttps://t.co/KnwyxZirZs pic.twitter.com/8WM5Bmebw1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 14 марта 2018 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения Лондона он назвал «чушью». Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя добавил, что Великобритания нагнетает истерику и «действует абсолютно не транспарентно». Москва требует материальных доказательств якобы обнаруженного «российского следа».