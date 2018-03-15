Россия в ответ на действия Великобритании высылает британских дипломатов

Кремль принял решение выслать британских дипломатов в ответ на действия властей Великобритании.

Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров РИА Новости.

Лавров, отвечая на вопрос о готовности Москвы принимать ответные меры на действия Великобритании, ответил положительно. Он пообещал, что Кремль обязательно будет высылать британских дипломатов. На вопрос о сроках проведения ответных мер, Лавров ответил, что это произойдет скоро.

Напомним, что российская сторона отвергает свою причастность и вину в атаке на Скрипалей.