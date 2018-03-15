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13:03   15 Марта 2018
Россия
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Заморские схроны Грудинина. Как кандидат-миллиардер вывел пять миллионов долларов в оффшоры

Заморские схроны Грудинина. Как кандидат-миллиардер вывел пять миллионов долларов в оффшоры

Агентство «Лайф» опубликовало очередное расследование тайн кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. На этот раз журналисты искали ответы на вопросы, от прямых ответов на которые протеже компартии всегда ловко уходит, а именно: выводил ли он деньги за границу?

Как пишет «Лайф», Грудинин неоднократно заявлял, что не знаком с бенефициарами офшора Bontro LTD — совладельцем совхоза им. Ленина. Однако, как выяснило агентство, этот офшор был зарегистрирован бизнесменом Сергеем Хмельницким, который является старым партнером Грудинина и его семьи. Кроме того, существуют еще два офшора на Виргинских островах куда Грудинин и его компаньоны вывели более пяти миллионов долларов.

Кандидат Грудинин в ходе своей предвыборной твердит о том, что нужно вкладывать деньги в собственную страну, а не превращать их в иностранные ценные бумаги. Его же: «инвестиционная привлекательность России должна быть такая, чтобы средства не загоняли в офшоры, а инвестировали в развитие производства». При этом он утверждал, что возглавляемое им ЗАО «Совхоз имени Ленина» в оффшорах «не держит ни копейки».

Тем не менее, «Лайф» настаивает, что кандидат-олигарх охотно пользуется оффшорами. Один из них — упомянутый Bontro LTD — был зарегистрирован 9 июля 2003 года в карликовом государстве Белиз. Адрес известен: Belize city, № 5 New Road, 344. Владельцы оффшора: российские предпрниматели Михаил Виноградов и Сергей Хмельницкий.

На красного агрария постоянно сыплются вопросы про данный офшор, но тот утверждает, что не знает, кто стоит за Bontro LTD. Он объясняет, мол, если один из акционеров решил спрятаться за офшором, другие помешать этому не могут.

Получается, что Грудинина подводит память? Ведь супруги Тамара и Сергей Хмельницкие — старые друзья «клубничного короля» и его жены Ирины. Их знакомство состоялось по меньшей мере в 2007 году, когда Хмельницкие получили по четверть доли в салоне красоты «Таир», который открыла в совхозе супруга Грудинина. Остальное поровну принадлежало ей самой и сыну Артему. В 2013 году Хмельницкие продали свою долю Ирине Грудининой и ее сыновьям. Так что вряд ли Грудинин не мог быть знаком с Хмельницким. Скорее всего, пишет «Лайф», он знает и про оффшор в Белизе, открытый Хмельницим, владеющим не много не мало пятой частью совхоза.

Заморские схроны Павла Грудинина. Как кандидат-миллиардер вывел пять миллионов долларов в оффшоры

Грудинин не только знает владельцев офшора, многое говорит о том, что и сам он активно им пользуется. По данным «Лайфа», у Bontro есть три счета, на которых лежит 318,5 тысяч долларов. Транзакции на нео шли от ЗАО «Совхоз имени Ленина». Представить, чтобы директор совхоза не знал, что деньги уходят в Белиз, трудно.

Два других офшора, с которыми связан Груднин, находятся под юрисдикцией Британских Виргинских островов. BIVER Industries S.A., зарегистрирован 5 июля 2006 года. Адрес: British Virgin Islands (BVI), Torrola, Road Town, 146. Его владельц — бизнесмен Евгений Каталагин. По данным Лайфа, и этот офшор связан с совхозом Грудинина. У BIVER 10 актуальных счетов, на которых лежит более 2 миллионов долларов. В транзакциях фигурируют российские компании ООО «Прогресс», ООО «Центр координации проектов», ООО «Ваксхол».

Еще один офшор — VAUXHALL Solutions LTD — зарегистрирован 21 июля 2005 года по адресу British Virgin Islands (BVI), Tortola, Drake Chambers. Как и BIVER, принадлежит Евгению Каталагину. Там 11 счетов, 2,9 миллионов долларов. Транзакции шли через те же фирмы.

В перечислениях, по данным «Лайфа» участвует фирма «Центр координации проектов». Почему-то не удивляет, что она зарегистрирована не где-нибудь, а на территории совхоза Грудинина.

Ранее «Лайф» писал, что одним из доверенных лиц Грудиниа стал экс-депутат городской Думы Ханты-Мансийска от КПРФ Виктор Валеев. В 2014 году у него отозвали мандат из-за обвинения чеченской торговки — депутату не понравилось качество проданных ему помидоров.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #офшоры #выборы2018 #грудинин
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