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 Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество

Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество
12:58   15 Марта 2018
Весь мир
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Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество

Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон не собирается пересылать России образец нервно-паралитического вещества, отравившее экс-полковника ГРУ  Скрипаля.

Джонсон выступил в прямом эфире на радио LBC с заявлением, в котором Британия отвечает отказом на требование РФ переслать вещество, отравившее Скрипаля. 

В сообщении на странице радиостанции в Twitter говорится, что несмотря на запрос России на предоставление вещества, глава МИД Британии выступил с заявлением, в котором говорил о том, что Лондон не собирается ничего пересылать.

Напомним, что российская сторона отвергает свою причастность и вину в атаке на Скрипалей. Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление, в котором назвал «чушью» обвинения в причастности Кремля к делу по отравлению Срипаля. 

Также он добавил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по данному происшествию, если Лондон согласится выполнить свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Он напомнил о том, что Лондон не сделал никаких запросов России, которые Великобритания обязана подать по нормам КЗХО, а также подчеркнул, что обвиненная в изготовлении химоружия страна, имеет право на получение образцов данного вещества. 

 

Автор: Екатерина Розина
#политика #общество #весь мир #борис джонсон #скрипаль
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