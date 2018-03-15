Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон не собирается пересылать России образец нервно-паралитического вещества, отравившее экс-полковника ГРУ Скрипаля.

Джонсон выступил в прямом эфире на радио LBC с заявлением, в котором Британия отвечает отказом на требование РФ переслать вещество, отравившее Скрипаля.

В сообщении на странице радиостанции в Twitter говорится, что несмотря на запрос России на предоставление вещества, глава МИД Британии выступил с заявлением, в котором говорил о том, что Лондон не собирается ничего пересылать.

Напомним, что российская сторона отвергает свою причастность и вину в атаке на Скрипалей. Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление, в котором назвал «чушью» обвинения в причастности Кремля к делу по отравлению Срипаля.

Также он добавил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по данному происшествию, если Лондон согласится выполнить свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Он напомнил о том, что Лондон не сделал никаких запросов России, которые Великобритания обязана подать по нормам КЗХО, а также подчеркнул, что обвиненная в изготовлении химоружия страна, имеет право на получение образцов данного вещества.