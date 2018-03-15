Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2019 году российские специалисты начнут работу по исследованию Марса. Это произойдет в рамках нового исследования Луны.

Глава государства отметил, что в ходе изучений дальнего космоса пройдет ряд беспилотных и пилотируемых пусков. В следующем году специалисты собираются запустить миссию на Марс. Они попытаются осуществить высадки на полюса.