Полет российской миссии на Марс состоится в 2019 году — Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2019 году российские специалисты начнут работу по исследованию Марса. Это произойдет в рамках нового исследования Луны.
Глава государства отметил, что в ходе изучений дальнего космоса пройдет ряд беспилотных и пилотируемых пусков. В следующем году специалисты собираются запустить миссию на Марс. Они попытаются осуществить высадки на полюса.
«Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса», — добавил президент в фильме Андрея Кондрашова.