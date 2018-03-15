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13:04   15 Марта 2018
Россия
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Выборы-2018: механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались миллионы россиян

Выборы-2018: механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались миллионы россиян

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил, что механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались пять миллионов 676 тысяч 829 граждан.

По его словам, россияне подали заявления о голосовании по месту нахождения. Механизм позволяет проголосовать на любом удобном гражданину избирательном участке, а не только по месту постоянной или временной регистрации. Более одного заявления подали почти 40 тысяч россиян, такое могло произойти, если гражданин ошибся при подаче заявления, изменил планы или сделал это умышленно.

Николай Булаев считает, что выстроенная система голосования и контроля процесса — достаточно совершенна, поэтому ЦИК РФ «абсолютно точно» готов к людям, которые попытаются «ее обмануть».

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #цик #общество #выборы2018
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