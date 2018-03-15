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12:40   15 Марта 2018
Россия
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Роскомнадзор заблокировал 858 страниц сайтов с поддельными билетами на ЧМ-2018

Роскомнадзор заблокировал 858 страниц сайтов с поддельными билетами на ЧМ-2018

Роскомнадзор внес 858 страниц сайтов с контрафактной продукцией в Единый реестр запрещенной информации.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

На основании вступивших в силу судебных решений более 800 сайтов с поддельными билетами на Чемпионат мира по футболу и другой кантрафактной продукцией были заблокированы.

В пресс-службе сообщили, что по требованию Роскомнадзора с большей части интернет-ресурсов противоправную информацию удалили, по причине неподчинения и предоставления ложной информации операторы связи ограничили доступ к восьми страницам.

Роскомнадзор подчеркнул, что срок исполнения требований, которые были направлены владельцам 28 сайтов, на данный момент не истек.

Напомним, второй этап продажи билетов на матчи турнира стартовал во вторник. Билеты можно купить на сайте Международной федерации футбола (ФИФА) в порядке живой очереди до 3 апреля.

Финал чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #фифа #роскомнадзор #общество #весь мир #чм 2018
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