Тысячи человек простились с Табаковым в МХТ имени Чехова

Похоронят народного артиста СССР Олега Табакова на Новодевичьем кладбище. Траурная церемония началась в девять утра по московскому времени в МХТ имени Чехова.

В пресс-службе Московского художественного театра сообщили, что людей пришло очень много, и счет пошел на тысячи. В зале МХТ имени Чехова практически нет места. Гроб поставили на сцене, и рядом с ним сидит жена Табакова, актриса Марина Зудина, сыновья Антон и Павел, 11-летняя дочь Маша.

Камергерский переулок в Москве с утра заполнили люди. У входа в театр установили железные ограждения и рамки, чтобы не было давки. Олег Табаков скончался в понедельник, 12 марта, в возрасте 82 лет.