Захарова: Лондон пытается скрыть правду по делу Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания пытается скрыть правду о деле Скрипаля, поскольку никому не предоставляет какую-либо конкретную информацию о случившемся.

Как отметила Захарова, вместо того, чтобы поднять эту тему в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая предназначена именно для таких случаев, почему-то была созвана встреча Совбеза ООН. Она предположила, что таким образом «затягивается время». Захарова также заявила, что Москву так и не поставили в известность обо всех обстоятельствах инцидента.