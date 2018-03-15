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12:51   15 Марта 2018
Россия
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Захарова: Лондон пытается скрыть правду по делу Скрипаля

Захарова: Лондон пытается скрыть правду по делу Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания пытается скрыть правду о деле Скрипаля, поскольку никому не предоставляет какую-либо конкретную информацию о случившемся.

Как отметила Захарова, вместо того, чтобы поднять эту тему в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая предназначена именно для таких случаев, почему-то была созвана встреча Совбеза ООН. Она предположила, что таким образом «затягивается время». Захарова также заявила, что Москву так и не поставили в известность обо всех обстоятельствах инцидента. 

Автор: Виктория Разумовская
#захарова #мид рф #дело скрипаля
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