«Путин». Часть вторая. Главное

Вторая часть документального фильма Андрея Кондрашева о Владимире Путине появилась в сети в четверг, 15 марта.

Документальная картина «Путин» основана на семи интервью с президентом России. Кроме того, о Путине рассказали мировые лидеры, общественные деятели и политики. В том числе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава «Роснефти» Сергей Сечин, глава «Татнефти» Николай Токарев, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, классный руководитель Путина Вера Гуревич. По словам режиссера, съемки фильма проходили на протяжении 10 месяцев.

Про пиво

Любимый сорт пива Владимира Путина - Радебергер. Его производят в немецком Радеберге, расположенном недалеко от Дрездена, где жил Путин.

«Пиво я люблю, но стараюсь пить его поменьше, потому что от него (прим. ИА «ПС» — похлопал себя по животу). Bierbauch называется по-немецки. Появляется пивной живот», — признался президент.

Пивной ресторан «AmThor» знаменит тем, что сюда захаживал Владимир Владимирович, когда еще не был знаменит. В заведении даже есть специальный фан-уголок Путина. Президент пообещал, что вернется как-нибудь в это место, если получится, чтобы выпить кружку Радебергера. Кроме того, он признался, что иногда любимый сорт янтарного напитка ему привозит канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Про «бандитский Петербург»

Путин заявил, что в описании времен «бандитского Петербурга» есть много надуманного, однако в целом «ситуация была боевой». Он рассказал, как в 1990-е годы во времена работы в Санкт-Петербурге приходилось спать с ружьем.

«Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», — рассказал президент.

Про конфликт в Дрездене в 1989 году

Путин рассказал, как ему удалось успокоить агрессивную толпу, которая собралась у здания КГБ в Дрездене 5 декабря в 1989 году. Люди намеревались силой получить секретные архивы спецслужбы. Переговоры с людьми вел офицер советской разведки Владимир Путин.

«Мне бы, честно говоря, здесь не очень хотелось вдаваться в детали. Толпа, она, конечно, есть толпа, но все, что происходило тогда в ГДР, это было естественным ходом развития событий. Но безусловно мы тогда не могли просто взять выложить на улице наши дела оперативных разработок и какую-то информацию, связанную с теми людьми, с которыми мы работали, не в ГДР, кстати говоря», — рассказал глава России.

Ему пришлось продемонстрировать готовность КГБ действовать в рамках межгосударственных договоренностей. Владимир Владимирович заявил, что действовал исключительно дипломатическими методами, пытался объяснить ситуацию, показать доверие и нежелание развития этого конфликта.

«Миссия переговорщика была у меня. Я вышел к людям, спросил, чего бы они хотели. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. А я ответил, что это здание принадлежит Советской армии, оно не принадлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением», — отметил он.

На вопрос о его хорошем знании немецкого языка, он ответил, что переводчик. Так полагалось «по легенде».

«Они меня спросили: а почему вы так по-немецки говорите? Мне пришлось, как в таких случаях говорят, «ответить по легенде», сказать, что я переводчик», — сказал он.

Конфликт удалось разрешить мирным путем.

Про работу на Анатолия Собчака

Президент поведал о периоде жизни, когда работал на Анатолия Собчака в Петербурге. Тогда Владимир Владимирович занимал пост председателя Комитета по внешним связям петербургской мэрии. После того, как соратник Путина проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга летом 1996 года, он подал в отставку и фактически остался без работы.

О своем друге Собчаке Путин вспоминает с теплотой:

«Он был человек — неординарный, яркий, он себя не жалел. Он не дорожил ни своей карьерой, ни здоровьем. Когда я говорю, что он не дорожил карьерой, имею в виду, что он говорил многие вещи, которые, может быть, не следовало говорить человеку, занимающемуся публичной деятельностью. Может быть, о чем-то нужно было помолчать».

Российский лидер предполагает, что эта была одна из причин, почему Собчак проиграл выборы. Вторая причина — «грязная», «клеветническая» кампания, развернута против него. Путин добавил, что уголовные дела против Собчака бели возбуждены без всяких оснований. Глава России помог Собчаку покинуть Россию. Он добавил, что тогда не думал об опасности, которая может грозить ему самому: думал лишь о справедливости.

После отставки в 96-м Путин даже хотел устроиться на работу таксистом, так нужно было как-то содержать семью.

«Я думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться, двое детей маленьких, — признался он. — Поэтому, когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал».

Напомним, в августе 1996 года Путина пригласили в столицу занять пост заместителя Павла Бородина — управляющего делами президента. Будущий глава России стал куратором юридического управления и управления российской заграничной собственностью. А в марте 1997-го он занял должность заместителя руководителя администрации президента России в должности начальника Главного контрольного управления.

Про характеристики Путина

Президент не стал отрицать или подтверждать характеристики, данные ему его коллегами и товарищами. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал его справедливым, глава «Татнефти» Николай Токарев - порядочным, а бывший премьер-министр Италии - душевным и веселым.

«К людям близким и к тем, кого он ценит, он относится так, как требует того, нормальное, человеческое понимание порядочности», - рассказал Токарев, который знает Владимира Владимировича много лет.

В ответ на это Путин процитировал Омара Хайама: «Будь мягче к людям. Хочешь быть мудрей? Не делай больно мудростью своей».

«Для человека, который находится в моем положении, я считаю, это очень важный совет», — добавил он.

Про первую машину

Президент рассказал, что в 70-е гонял по Петербургу на «Запорожце» 1972 года выпуска, который выиграла его мать в лотерею. Женщина работала няней в больнице, на сдачу в буфете ей дали несколько лотерейных билетов, один из которых оказался выигрышным. Тогда семья жила в комнате в коммунальной квартире, где протекала крыша, но все-таки решили оставить автомобиль, чтобы на нем ездил юный Володя. Позднее Путин продал его сослуживцу из КГБ.

Спустя много лет друзья президента нашли тот самый «Запорожец» и отреставрировали. На саммите «большой восьмерки» в 2006-м в Петербурге Путин удивил бывшего президента Америки Джорджа Буша, показав тому свою первую машину.

Про музыку

Во время джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму в августе 2017-го Путин рассказал Кондрашеву о важности музыки.

«Музыка — это такое искусство, которое нельзя ни увидеть, ни потрогать. Она исходит откуда-то изнутри, но производит очень сильное впечатление. Хорошая музыка, конечно. Она поддерживает. Она мобилизует. Она является элементом сближения людей, потому что не требует перевода. Это универсальный международный язык», — сказал первое лицо страны.

Про теракт на мюзикле «Норд-Ост»

Глава России раскрыл подробности того, как в 2002 году он решил начать штурм театрального центра на Дубровке, где террористы удерживали в заложниках зрителей мюзикла «Норд-Ост». По его словам, других вариантов не было.

«Никто, кроме меня, это решение принять не мог», — заявил президент. Он уверен, что в случае бездействия жертв было бы больше.

Про Крым

В 2014 году между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией было подписано соглашение. Три министра иностранных дел (Польша, Франция и ФРГ) подписали это соглашение как гарант.

«К нам обратились наши американские коллеги, в том числе ко мне, с предложением и просьбой: как сделать так, чтобы президент Янукович не применил армию. А мы, нам было сказано, сделали все, чтобы оппозиция освободила площади, занятые административные здания, и чтобы все вернулось в нормальное политическое русло», — рассказал Путин.

Он добавил, что Россия согласилась, а через день произошел государственный переворот. Российский президент выразил возмущение тем, что западные партнеры пошли на сознательный обман. Тогда жители Крыма,осознав, что происходит, особенно на фоне «оголтелого национализма» решили вернуться в Россию. Страна не могла их не поддержать.

«Вот эти вещи наши партнеры должны знать: таким хамским способом с Россией ни о чем нельзя договориться», — сказал Путин, добавив, что не может быть никаких обстоятельств, при которых Россия может отдать Крым и Севастополь.

Про споры

Президент считает, что только в спорах рождаются верные решения. Он отметил, что вся деятельность правительства и администрации Кремля происходит в дискуссиях. На вопрос о том, можно ли спорить с первым лицом государства, он пошутил, что лучше этого не делать. По словам Владимира Владимировича, в настоящее время идут споры о том, что нужно сделать, чтобы обновлять экономику, сделать ее конкурентоспособной.

«Нужно развивать здравоохранение, образование, потому что больные и необразованные люди не могут создавать инновационную экономику. Нужно инфраструктуру создавать, потому что если нет дорог и не добраться никуда вглубь, какие там инновации. Нужно развивать цифровые, биоинженерные технологии, приобретать новые знания», — перечислил он.

Про любовь к природе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что Путин любит больше всего: дикую природу и животных. Он чувствует неподдельную радость, открывая что-то новое. Сам глава России раскрыл тайну своего знаменитого улова: двадцатикилограммовой щуки, пойманной в Туве.

«Я знаю, что есть сомнения по поводу веса в 20 килограмм. Но взвешивали на моих глазах. Вряд ли кто-нибудь внизу гирьку привешивал. Правда, внутри была еще рыбина. Такая достаточно приличная. То есть, эта щука ее заглотила», — объяснил лидер страны, добавив, что больше рыбы никогда не добывал.

Про счастье

Глава России считает, что счастье заключается в достижении целей. Он отметил, что у каждого человека свое восприятие мира и понимание счастья.