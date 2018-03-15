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12:30   15 Марта 2018
Россия
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Шойгу рассказал о «паломничестве» к реке Урбун, где Путин поймал щуку

Шойгу рассказал о «паломничестве» к реке Урбун, где Путин поймал щуку

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме Андрея Кондрашова «Путин» напомнил, что в 2013 году российский лидер поймал большую щуку в реке Урбун.

По его словам, он предлагал не называть место, куда президент РФ поехал ловить рыбу, но все узнали о реке Урбун. «Туда просто паломничество было», отметил глава Минобороны РФ. Люди летели в республику из Иркутской области, Бурятии, Монголии.

«Люди добирались туда, чем можно и чем нельзя», — сказал Шойгу.

Министр обороны РФ опроверг предположения, что такой крупный улов Владимира Владимировича был постановочной акцией. Шойгу объяснил, туда летели, добирались к месту машинами и вездеходами, шли рекой, а вот, чтобы «подсаживать», в такую даль ехать не надо.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #видео #шойгу #общество
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