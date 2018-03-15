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12:18   15 Марта 2018
Россия
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Путин пообещал посетить ресторан, в котором он бывал во время службы в ГДР

Путин пообещал посетить ресторан, в котором он бывал во время службы в ГДР

Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить пивной ресторан в Дрездене.

Российский лидер по возможности заедет в ресторан, который посещал во время службы в Германии.

В годы службы в Германии, Путин любил бывать в дрезденском ресторане «Амтор», там его до сих пор хорошо помнят. В заведении даже организовали «уголок Путина» в честь президента РФ.

Во второй части фильма Андрея Кондрашова «Путин», глава государства пообещал посетить заведение, если будет свободное время. Также он поделился, что любит Раденбергерское пиво, которое он иногда получает от Ангелы Меркель во время визитов.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество #весь мир #кондрашов
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