Орешкин: Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается

Вопрос возможного повышения пенсионного возраста в России обсуждается, есть разные предложения. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе выступления на форуме «Россия — страна возможностей».

«Повышение пенсионного возраста, возможное, это вопрос, который в настоящее время обсуждается. Есть разные предложения», — сказал Орешкин в ответ на вопрос, может ли быть связана задача по увеличению продолжительности жизни россиян с возможностью повышения пенсионного возраста в стране.

13 марта ВЭБ опубликовал прогноз, в котором предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для граждан РФ с 2020 года — ежегодно по полгода. Тем не менее, в среду вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что на уровне правительства вопрос повышения пенсионного возраста не обсуждался.