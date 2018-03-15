Путин: После ухода из мэрии едва не стал таксистом

Президент России Владимир Путин поделился, как чуть не стал подрабатывать таксистом в Петербурге. По его словам, это произошло после того, как он ушел из мэрии, когда Анатолий Собчак проиграл выборы.

Об этом идет речь во второй части документального фильма Андрея Кондрашова «Путин». Российский лидер рассказал, что не мог не принять предложение о работе в Москве, несмотря на то, что он не хотел уезжать из Северной столицы. В конце 90-ых такое предложение поступило от управляющего делами президента.