Захарова: Великобритания несколько лет оказывала давление на российских дипломатов

Сотрудники посольства сталкивались с проблемами при необходимости продлить визу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания в течение нескольких лет оказывала давление на российских дипломатов, не продлевая им визы. Захарова подчеркнула, что российским дипломатам была объявлена «визовая война». Сотрудникам российского посольства постоянно приходилось сталкиваться с бюрократическими трудностями.

Представитель МИД добавила, что российская сторона пыталась урегулировать сложившуюся ситуацию, однако с определенного момента российские дипломаты поняли, что Лондон делает это намеренно.