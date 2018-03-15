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12:03   15 Марта 2018
Россия
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Цель Путина осуществлять развитие на территории всей России

Цель Путина осуществлять развитие на территории всей России

Президент России Владимир Путин заявил, что его целью является осуществление развития всей территории РФ, независимо от удаленности регионов.

Целью властей РФ является повсеместное развитие территории страны вне зависимости от расположения регионов, заявил Путин в интервью для одноименного фильма Андрея Кондрашова.

Российский лидер добавил, что в стране бывают ситуации, когда необходимо лично появляться в регионах, смотреть как живут люди, общаться, узнавать какие у них проблемы решают и как государство может им помочь лучше, эффективнее и быстрее.

Кондрашов в ходе фильма привел пример развития удаленной территории Владивостока. Этот город до 2012 года не воспринимали всерьез и считали захолостьем, по сути эта территория была закрытой базой, отметил президент. 

Напомним, фильм «Путин» журналиста и режиссера Андрея Кондрашова опубликован в социальных сетях.   

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество #весь мир #кондрашов
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