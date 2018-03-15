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12:00   15 Марта 2018
Россия
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Путин поделился впечатлениями от обстановки после падения Берлинской стены

Путин поделился впечатлениями от обстановки после падения Берлинской стены

Никто даже не мог себе представить, что после падения Берлинской стены в 1989 году силы НАТО со временем появятся у российских границ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Во второй части фильма Андрея Кондрашова «Путин», выложенной в соцсетях, автор картины спросил президента, было ли ожидаемо, что после вывода советского военного контингента из ГДР у границ страны разместятся силы НАТО. Путин ответил, что вообще об этом не думал.

«Я фактически был рядовым оперативным работником. однако вряд ли кто-то мог представить себе, что ситуация будет разворачиваться именно так», — сказал глава государства.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #гдр #кондрашов #берлинская стена
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