Путин поделился впечатлениями от обстановки после падения Берлинской стены

Никто даже не мог себе представить, что после падения Берлинской стены в 1989 году силы НАТО со временем появятся у российских границ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Во второй части фильма Андрея Кондрашова «Путин», выложенной в соцсетях, автор картины спросил президента, было ли ожидаемо, что после вывода советского военного контингента из ГДР у границ страны разместятся силы НАТО. Путин ответил, что вообще об этом не думал.