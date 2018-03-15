Путин не рассказал о подготовке покушений на него

Российский лидер Путин не рассказал о случаях подготовки на него покушений. В фильме Андрея Кондрашова «Путин» Владимир Владимирович философски ответил на вопрос об этом.

По его словам, об этом не стоит говорить. Путин добавил, что есть много расхожих фраз на этот счет. Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев любит говорить «трон и эшафот всегда рядом», отметил президент РФ. Владимир Владимирович объяснил, что дело не в «троне мифическом», а в том, что человек, сделавший выбор, должен понимать, «что с этим связано».