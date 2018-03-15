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11:49   15 Марта 2018
Выборы президента 2018
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ЦИК: 18 марта будет работать горячая линия правовой и психологической поддержки

ЦИК: 18 марта будет работать горячая линия правовой и психологической поддержки

Горячая линия правовой и психологической поддержки будет работать в день выборов президента 18 марта для членов участковых избиркомов. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе вебинара для наблюдателей «Национального общественного мониторинга».

По словам Памфиловой,  специальную линию помощи — справочной, психологической и нормативной поддержки — в ЦИК создали в рамках многоканального информационного центра для членов участковых избирательных комиссий. Она необходима в случаях, когда возникают какие-либо конфликтные ситуации.

Всего на территории России будет работать около 97 тысяч участковых избирательных комиссий.

 

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #цик #памфилова #выборы2018
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