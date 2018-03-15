ЦИК: 18 марта будет работать горячая линия правовой и психологической поддержки

Горячая линия правовой и психологической поддержки будет работать в день выборов президента 18 марта для членов участковых избиркомов. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе вебинара для наблюдателей «Национального общественного мониторинга».

По словам Памфиловой, специальную линию помощи — справочной, психологической и нормативной поддержки — в ЦИК создали в рамках многоканального информационного центра для членов участковых избирательных комиссий. Она необходима в случаях, когда возникают какие-либо конфликтные ситуации.

Всего на территории России будет работать около 97 тысяч участковых избирательных комиссий.