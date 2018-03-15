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МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

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Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество
12:01   15 Марта 2018
Россия
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Захарова: Лондон ответил на четыре ноты Москвы лишь отписками

Захарова: Лондон ответил на четыре ноты Москвы лишь отписками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Великобритании отправил Москве лишь отписки на четыре ноты по делу отравления Скрипаля.

Захарова рассказала, что Лондону было направлено несколько дипломатических нот, которые должны были послужить началом диалога по сложившейся ситуации, однако «в ответ мы получили лишь отписки, ничего не значащие».

Британские власти так и не предоставили России какие-либо конкретные данные по делу экс-полковника ГРУ, в том числе, пробы вещества, обнаруженные на месте преступления. 

Автор: Виктория Разумовская
#захарова #мид рф #дело скрипаля
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