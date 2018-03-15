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11:36   15 Марта 2018
Россия
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Порядка четырех тысяч общественных наблюдателей будут следить за проведением выборов в Чечне

Порядка четырех тысяч общественных наблюдателей будут следить за проведением выборов в Чечне

Избирком Чечни ожидает что за проведением выборов президента России в регионе будут следить порядка 4 тысяч народных наблюдателей.

Об этом сообщил ТАСС член избирательной комиссии региона Солижан Эльсункаев.

Он рассказал, что представители кандидатов или партий, которые выдвигали зарегистрированных кандидатов, наблюдатели от Общественной палаты и международные наблюдатели будут следить за ходом проведения голосования на избирательных пунктах. Завтра в Чечню прибудут наблюдатели из стран СНГ. По предварительным данным, суммарно в Чеченской республике ожидают около 4 тысяч общественных наблюдателей. 

Ко дню голосования в Чечне подготовят 475 избирательных пунктов. Общественные наблюдатели имеют право присутствовать на избирательных участках с открытия и до момента подписания протокола о подсчете голосов, также они могут подать жалобу о замеченных нарушениях.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #чечня #выборы2018
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