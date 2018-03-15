Порядка четырех тысяч общественных наблюдателей будут следить за проведением выборов в Чечне

Избирком Чечни ожидает что за проведением выборов президента России в регионе будут следить порядка 4 тысяч народных наблюдателей.

Об этом сообщил ТАСС член избирательной комиссии региона Солижан Эльсункаев.

Он рассказал, что представители кандидатов или партий, которые выдвигали зарегистрированных кандидатов, наблюдатели от Общественной палаты и международные наблюдатели будут следить за ходом проведения голосования на избирательных пунктах. Завтра в Чечню прибудут наблюдатели из стран СНГ. По предварительным данным, суммарно в Чеченской республике ожидают около 4 тысяч общественных наблюдателей.

Ко дню голосования в Чечне подготовят 475 избирательных пунктов. Общественные наблюдатели имеют право присутствовать на избирательных участках с открытия и до момента подписания протокола о подсчете голосов, также они могут подать жалобу о замеченных нарушениях.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.