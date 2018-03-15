Роскосмос планирует сделать отечественный сегмент МКС автономным к 2021 году

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» планирует разработать и вывести многофункциональный лабораторный модуль, узловой модуль «Причал» и научно-энергетический модуль к Международной космической станции в течение трех лет.

Гендиректор госкорпорации Игорь Комаров объяснил, что три дополнительных модуля сделают российский сегмент МКС полностью автономным к 2021 году. По его словам, новые модули обеспечат автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения.

Такие меры позволят отечественному сегменту работать, если в 2025 году международные партнеры откажутся сотрудничать по МКС. Однако работать всем вместе «эффективнее и лучше», отметил глава Роскосмоса.