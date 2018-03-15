Лондон передаст ОЗХО образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль

Великобритания предоставит Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы вещества, использованного при покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, для проведения оценки. Об этом заявил глава МИД страны Борис Джонсон.

Как сообщает агентство Reuters, Джонсон также заявил, что Лондон располагает «всеобъемлющими» доказательствами причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери.

В четверг постпред России при ООН Василий Небензя заявил о готовности РФ к расследованию инцидента в Солсбери. Об этом он сообщил в ходе заседания Совбеза ООН.