Блокировка, сэр?

Роскомнадзор и МИД РФ вступились за британское отделение RT. На Туманном Альбионе задумались. В Госдуме не исключают, что атака повторится.

Российский телеканал Russia Today не давал повода для блокировки в Великобритании. Накануне в эфире телеканала «Россия-1» главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что британский медиарегулятор Ofcom давно и пристально следил за работой российского телеканала.

«И к нам претензий у Ofcom меньше, чем к любым другим британским СМИ, потому что мы стараемся вести себя очень осмотрительно, очень внимательно, очень осторожно, зная, что мы находимся под лупой, зная, что нас давным-давно многие мечтали лишить лицензии», - объяснила Симоньян.

Поводом для возможного запрета RT стало дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания у торгового центра в городе Солсбери 4 марта. Сейчас отец и дочь находятся в коме. Лондон подозревает российские спецслужбы. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Скрипалей отравили разработанным в России нервно-паралитическим газом «Новичок». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения чушью.

«Мы никакого отношения к этому не имеем», - отрезал дипломат.

Вечером 12 марта Лондон выдвинул Москве 24-часовой ультиматум, потребовав объяснений. Параллельно с этим представитель социал-демократичской партии лейбористов Стивен Доути призвал пересмотреть вещательную лицензию RT и прекратить трансляцию телеканала в британском парламенте. Следом отзыв лицензии допустил Ofcom, о чем и объявил на своем сайте.

Лейбористам ответил Роскомнадзор. Глава российского регулятора Александр Жаров предупредил, что с проблемами могут столкнуться работающие в РФ британские СМИ.

«В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве», - подчеркнул глава РКН.

Жарову вторили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Они также не исключили зеркальные меры в отношении британских СМИ.

На заседании 14 марта в парламенте Великобритании вопрос о наказании RT уже не поднимали. Опасались за судьбу российского отделения телеканала «Би-би-си». Мэй заявила, что Лондон не должен давать Москве повода для блокировки «Би-би-си». Она напомнила о праве каждого получать информацию из разных источников. Судьбу RT должен решить общественный совет.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов полагает, что нападки на RT – проявление двойных стандартов. Так политические силы Великобритании конкурируют за право быть первыми в борьбе с Россией.

«Такие высказывания будут продолжаться, но баланс сохранятся. Европейские и американские СМИ хотят работать в России. Всегда существует импульсивность и необдуманные решения. Вопрос (блокировки RT) может снова появиться в повестке», - говорит народный избранник.

По мнению Свицова, до выборов президента РФ ограничивать работу RT не решаться. Опасаются потерять инструменты влияния в России, так как мотивируют российскую оппозицию со страниц своих изданий и информагентств.