Путин рассчитывает, что Верховный суд переместится в Санкт-Петербург

Глава российского государства Владимир Путин высказал надежду, что Верховный суд переберется в Санкт-Петербург, как ранее это произошло с Конституционным.

«Думаю, что сюда переедет и Верховный суд России», — сказал Путин.

Президент напомнил, что он инициировал переезд Конституционного суда в Северную столицу в 2008 году. Он отметил, что судебной власти необходимо находиться «в сторонке от исполнительной».

Эта тема была затронута во второй части документального фильма Андрея Кондрашова «Путин», который был опубликован в социальных сетях.