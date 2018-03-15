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11:35   15 Марта 2018
Выборы президента 2018
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ЦИК РФ 15 марта презентует свой информационный центр

ЦИК РФ 15 марта презентует свой информационный центр

Мероприятие состоится в Москве на Большом Черкасском переулке в 12:00 по мск.

Информационный центр ЦИК РФ проработает с 17 по 19 марта. В день выборов президента России центр в режиме реального времени предоставит данные о ходе и предварительных итогах голосования.

С концепцией работы Информационного центра 17-19 марта Центризбирком ознакомит гостей презентации. Кроме того, организаторы встречи расскажут о программе запланированных мероприятий и режимом обновления информации о явке избирателей и предварительных итогах голосования.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. За пост лидера страны борются восемь кандидатов: Владимир Путин, Ксения Собчак, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Борис Титов, Григорий Явлинский, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин.

Автор: Саша Подольская
#россия #политика #цик рф #новости #выборы2018
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