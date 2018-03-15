Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
ЦИК установит видеонаблюдение за выборами президента во всех регионах РФ

ЦИК установит видеонаблюдение за выборами президента во всех регионах РФ

 Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей

Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей
Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

 Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине

Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине
МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

 Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество

Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество
ЦИК установит видеонаблюдение за выборами президента во всех регионах РФ

ЦИК установит видеонаблюдение за выборами президента во всех регионах РФ

 Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей

Никого не бойтесь: Памфилова пообещала, что не даст в обиду избирателей
Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

Трехсторонние переговоры по Сирии проходят в Астане

 Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине

Всемирный банк провел исследование масштаба «кумовского капитализма» на Украине
МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

 Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество

Великобритания ответила отказом на просьбу РФ передать отравившее Скрипаля вещество
11:15   15 Марта 2018
Россия
76

Отчим признался в убийстве пропавшей пятилетней девочки в Сочи

Отчим признался в убийстве пропавшей пятилетней девочки в Сочи

Отчим исчезнувшего ребенка признался в убийстве.

Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ.

В сообщении говорится, что по подозрению в убийстве малолетней девочки был задержан сожитель матери, им оказался 28 - летний гражданин Азербайджана, который уже дал следствию признательные показания и рассказал о деталях совершенного убийства. Подозреваемый рассказал, что наказал ребенка за плохое поведение, несколько раз ударил и уложил спать, а утром обнаружил девочку в кровати без признаков жизни. Тогда он упаковал тело ребенка в сумку и вынес на берег реки, где и спрятал его, засыпав камнями. После чего мужчина сообщил соседям, что девочка пропала.

Мужчина скрывался от следствия в одном из хостелов Адлерского района, в котором он и был задержан.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что тело девочки обнаружили в месте, которое было указано подозреваемым. Следователь уже назначил проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти ребенка.

В СК добавили, что в скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде тюремного срока.

Напомним, до этого стало известно, что в селе Бестужевском в Сочи пропала пятилетняя девочка, в связи с этим СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Поиски продолжались более суток.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #убийство #криминал #убит ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Блокировка, сэр? Весь мир
Блокировка, сэр?
Роскомнадзор и МИД РФ вступились за британское отделение RT. На Туманном Альбионе задумались. В Госдуме не исключают, что атака повторится.
11:42   15 Марта 2018
213
Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию Весь мир

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

11:05   15 Марта 2018
20859
Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска Весь мир

Сирия последние новости: ликвидация главаря боевиков в Хаме, обстрел Дамаска

20:54   14 Марта 2018
346
Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами Весь мир

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

18:04   14 Марта 2018
17539
Новости smi2.ru
Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

Америка не поможет. Жители сирийской Ракки сравнивают освободителей с террористами

 Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

Роскомнадзор показал зеркало Лондону, пригрозившему закрыть канал RT

 Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии

Небензя удивился «глубоким познаниям» Никки Хейли в области химии