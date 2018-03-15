Отчим признался в убийстве пропавшей пятилетней девочки в Сочи

Отчим исчезнувшего ребенка признался в убийстве.

Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ.

В сообщении говорится, что по подозрению в убийстве малолетней девочки был задержан сожитель матери, им оказался 28 - летний гражданин Азербайджана, который уже дал следствию признательные показания и рассказал о деталях совершенного убийства. Подозреваемый рассказал, что наказал ребенка за плохое поведение, несколько раз ударил и уложил спать, а утром обнаружил девочку в кровати без признаков жизни. Тогда он упаковал тело ребенка в сумку и вынес на берег реки, где и спрятал его, засыпав камнями. После чего мужчина сообщил соседям, что девочка пропала.

Мужчина скрывался от следствия в одном из хостелов Адлерского района, в котором он и был задержан.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что тело девочки обнаружили в месте, которое было указано подозреваемым. Следователь уже назначил проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти ребенка.

В СК добавили, что в скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде тюремного срока.

Напомним, до этого стало известно, что в селе Бестужевском в Сочи пропала пятилетняя девочка, в связи с этим СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Поиски продолжались более суток.