Времена были такие: Путин рассказал, как ему приходилось спать с оружием

Российский лидер Владимир Путин подтвердил, что в 1990-е годы, когда он работал в Санкт-Петербурге, ему приходилось спать с ружьем.

Во второй части документального фильма Андрея Кондрашова про президента России его друг Сергей Ролдугин рассказал про такой эпизод из жизни Владимира Владимировича. Путин прокомментировал этот случай и отметил, что про «бандитский Петербург» многое надумывают, но в целом «ситуация была боевой».